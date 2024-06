Hallo liebe freunden daar gehen wir denn für das dritte grösste sporz-evenement der Sommer, nach de Oliempiesche Spiele und der Tour de France (Jan Ullrich). Das Euromeisterschafft Füsball mit Heute Abend das Openingsspiel, zwissen die koilen grabers aus Die Heimat (Deutschland) und die Haggis-fressers aus Schotzland. Deutschland hat gar nicht zo'n goed team aber wel Toni Kroos, Florian Wirtz und soepertalent Jamal Musiala. Vielleicht ist est nog eben möglich in zu screiben am GEENSTIJL EK POULE (hauptpreis: € 450) aber denn moest du well schnell sein. Unsere fürspellung für heute abend: ZWEI - NUL für Deutschland. Aber Pritt sagt das est auch möglich das Deutschland verliert aber das künnst du denn sien LIVE auf NPO1. Lasser mehr.

TOR: 1-0 Florian Wirtz 10"

TOR: 2-0 Musiala 19"