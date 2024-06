Dit hele voorstel van Biden (en Obama) 'namens Israël' was vanaf het begin natuurlijk al een circus. Het kwam voor elke partij als verrassing en onmiddelijk na publicatie sprak een tweet van Netanyahu's team van "The actual proposal put forward by Israel (...)", wat natuurlijk betekende dat het 'werkelijke' voorstel een andere was dan Bidens voorstel 'namens Israël'. Daarna werd door Israël geleidelijk toch soort van gesproken van 'het gezamenlijke voorstel' en over dat soort van gezamenlijke voorstel zegt Israël nu dat Hamas het "afwijst", terwijl Amerika Hamas' reactie nog "bestudeert".

Zit als volgt: Hamas zegt dat zij het vredesvoorstel accepteren mits er "een aantal amendementen" doorgevoerd worden. Israël zegt dat deze eis neerkomt op een afwijzing van het voorstel als zodanig, al zeggen Israëlische officials niet welke aanpassingen Hamas eist.

Wat Hamas' eisen ook mogen zijn, Bidens NatSec en woordvoerder zei dat Amerika de levensvatbaarheid van Hamas' reactie "bestudeert" en gaf gisteravond verder geen details. "Volgens Izzat al-Risheq, een vooraanstaand lid van de politieke tak van Hamas die zetelt in Qatar, is het in ieder geval de opening van "een breed pad" richting een eventuele deal over een staakt-het-vuren. De reactie van de terreurbeweging is "verantwoord, serieus en positief", aldus Risheq in een persverklaring."

Verantwoord, het zal.

Update - Israël heeft gisteren pas voor de tweede keer sinds 7 oktober een "Hezbollah-commandant" gedood.