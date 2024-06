How it's going & How it's going

Hoera eindelijk. De verkiezingsuitslag van de gemeente Westerwolde (Ter Apel) is binnen. Reden voor de late aanlevering van de cijfers: de ambtenaar die de uitslag moest doorgeven had het te druk met het verwerken van de asielinstroomcijfers. Is geen grap, is allemaal echt waar. De PVV is de allergrootste winnaar van Westerwolde, en PvdAGroenlinks de allerdikste loser. Overig goed nieuws: Westerwolde is vandaag 1,5 miljoen rijker wegens ontzettend gepruts van Eric van der Burg en het COA. Niet dat ze in Ter Apel iets van de poen zien, dat geld gaat op de Grote Hoop des Lange Termijns. Wat vindt U daar nou van, Geachte sufgetreitererde Troapeloar? Antwoord: "WE WILLEN ONZE RUST TERUG"