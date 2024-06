Welkom in het GeenStijl Sjeescafé waar het na twee jaar volledige dominatie plots spannend is. Jos junior heeft een auto die nog steeds heel snel is, maar misschien niet meer de allersnelste: McLaren (van Norris) en Ferrari (van Leclerc) hijgen in de nek of zijn er al voorbij. Bovendien ging het ding stuk in de trainingen. De Red Bull doet het vooral niet goed op hobbels - die van ons thuis heeft ook een hekel aan drempels - en dat maakte het ingewikkeld op Monaco, en dat maakt het ook ingewikkeld in Canada. Het Circuit Gilles Villeneuve (vader van Sjaak) is namelijk een semi-stratencircuit. Canada heeft alleen Lance Stroll, dat rijmt op Rijdende Drol, en voetballen kunnen ze ook al niet. Hup Max, race ze de moeder.