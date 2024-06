Ja astroturf ze maar naar het front Rob de Wijk! Daar zijn denktanks immers voor. Na een representatief onderzoek onder 4351 kiesgerechtigde Nederlanders schrijft Clingendael: "49% van de respondenten is bereid te vechten voor de verdediging van Nederland (33% is dat niet). Heel veel belang wordt gehecht aan de afloop van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Twee op de drie Nederlanders (67%) vreest dat als Rusland de oorlog wint de veiligheid van de Europese lidstaten in gevaar is."

De Telegraaf kopt hem als "’Sneuvelbereidheid’ onder Nederlanders groeit: bijna de helft wil vaderland verdedigen in oorlog". En het is hoe dan ook wel opmerkelijk, ineens die 49%. Want Nederland staat er juist om bekend de laagste vechtbereidheid van heel Europa te hebben; voor de Russische invasie van Oekraïne slechts zo'n 15%. Finland van oudsher koploper met zo'n 74%.

Ergens is deze toename in gevechtsbereidheid natuurlijk volledig in lijn met de algehele ontkramping en het optimisme dat een eerder onderzoek (n = 2) uitwees. Maar dan moet het alleen nog even de goede richting in gekanaliseerd worden.