De servicebalie verdwijnt uit de supermarkt. Blijkbaar was het al die tijd helemaal geen balie, voor service. Maar een balie, om peuken te verkopen. Maar peuken verkopen mag niet meer, dus nu verdwijnt de balie helemaal. Dat betekent natuurlijk niet, dat supermarkten geen service meer gaan verlenen. Maar het betekent wel, dat die service niet meer verleend zal worden aan de servicebalie. Wij hebben ook wel eens een pak scheermesjes gekocht bij de servicebalie, en een pakje peuken, en een keer muntje gevraagd om in het karretje te stoppen. Dat ging meestal goed, maar soms stond je een tijdje in de rij en dan was er helemaal niemand. Maar wat is UW ervaring bij de servicebalie? (En: waar gaat u nu uw peuken kopen?)