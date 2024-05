Hamas is ondertussen in Qatar aan het feesten . Er zijn nog nooit zoveel protesten voor de Palestijnse zaak geweest. Nog nooit hebben zo veel landen Palestina erkend. Nog nooit zoveel miljarden staan op hun bankrekeningen. Israël wordt verantwoordelijk gemaakt voor al het onheil dat de Palestijnen overkomen. Dat het Palestijnse volk niet te vreten heeft en afsterft, is voor hen een heilig offer.

Wat we nu zien is het belonen van escalatie. Hamas opent de aanval, 7 oktober stierven op 1 dag meer joden dan sinds de Holocaust. Hamas houdt nog steeds Israëliërs gegijzeld, hun leger draagt geen uniforms, verbergt zich onder de bevolking, het liefst onder ziekenhuizen , scholen en moskeeën . De facto zal Hamas vrijelijk zo doorgaan, de jure mag Israël daar niet meer op reageren.

Zuid-Afrika noemde het een baanbrekend vonnis, dat is het zeker. Er was 7 oktober een invasie, diep in Israëlisch gebied, met brute verkrachtingen , moorden en gijzelingen. Er zijn nog steeds meerdere Hamas-bataljons gevechtsklaar om nieuwe aanvallen uit te voeren. Vanuit Rafah werd de Kerem Shalom grenspost beschoten waar voedsel en andere humanitaire hulp doorheen gingen.

Het staat Hamas elke dag vrij te capituleren, elke gijzelaar vrij te laten, elk stoffelijk overschot terug te geven en na achttien jaar eindelijk verkiezingen te organiseren in de Gazastrook en de Westelijke Jordaanoever. Het Palestijnse volk heeft bij gebrek aan recente verkiezingen geen legitieme vertegenwoordiging. Helaas zijn er geen alternatieve partijen en is Hamas gestegen in de peilingen.

Er worden nog steeds raketten afgevuurd vanuit de Gazastrook, die zijn altijd raak. Worden ze uit de lucht geschoten, dan wordt Israël op onhoudbare kosten gejaagd. Mochten ze de Gazastrook verlaten dan zijn de slachtoffers wellicht joden, mocht de raket de grens niet passeren dan maakt Hamas burgerslachtoffers onder de eigen bevolking die net zo hard hun zaak dienen. Altijd prijs!

Israël wordt gesommeerd ervoor te zorgen dat er genoeg voedsel in de Gazastrook en de Westelijke Jordaanoever is. Deze gebieden zijn geen enclaves binnen Israël, de ene grenst aan Egypte en de Middellandse Zee, de andere grenst aan Jordanië. Die twee landen houden die grenzen al decennialang beter dicht dan Israël. Die zijn namelijk nogal bang dat terrorisme weer overslaat.

Egypte en de VS zijn er pas gisteren mee akkoord gegaan om via de Kerem Shalom grensovergang weer voedsel door te laten. Via Rafah werd eerder door Egypte geweigerd. Toch houden we Israël solitair verantwoordelijk voor een gebrek aan voedsel. De grensovergang bij Rafah was al decennialang alleen voor personen, Egypte wil graag Israël als buffer tussen zichzelf en de Gazastrook. Rij maar om.

De G7 sommeert ook dat Israël banden met Palestijnse banken moet onderhouden. Ziet u het voor zich dat Oekraïne moet blijven bankieren met de Russen!? Hier hebben een paar toga`s het basisidee oorlog nog niet helemaal begrepen. Alle humanitaire hulp en voedsel wordt gratis geleverd door de VN, u betaalt mee. Waarom moet Hamas precies nog kunnen bankieren?

Als de internationale gemeenschap daadwerkelijk zo begaan is met de toekomst van de Palestijnen, mogen ze een vredesmacht sturen. Die kan dan de macht overnemen van Hamas, een wederzijds staakt het vuren afdwingen en verkiezingen houden. Na vier millennia van continue oorlog ben ik wel bang dat ze een paar eeuwen mogen blijven totdat een vredige cultuur en democratie is gevormd.

Nu vraag je aan Israël om een wonder te verrichten, of louter te incasseren, omdat je zeker weet dat de andere partijen niet voor rede vatbaar zijn. Dat is misplaatst pragmatisme. Het doet me denken aan de vredesmissie van Dutchbat III. Toen vroegen we ook aan blauwhelmen om zonder materieel, munitie en mandaat de vrede te bewaren, dat sprookje eindigde in achtduizend dode moslims.

Eenzijdig staat-het-vuren is zelfmoord.