Een briljante zet van de marketing-afdeling van D66, waar ze vroeger diversiteit uit een pakje haalden en nadat ze kandidaat van couleur Samira Rafaela hebben weggepest een lijst overhielden die witter is dan een Wilhelmina-pepermuntje: de jij-bak. Want wist u bijvoorbeeld dat blanke vrouwen op de Antillen gediscrimineerd worden, niet erkend worden, niet bestaan? Nou. Dat weet kandidaat Susanne Caarls wel, want die heeft er ervaring mee. Verschrikkelijk natuurlijk en hoog tijd dat D66 hier iets aan gaat doen. Graag de hele dag anti-discriminatie-video's op Dolfijn FM, Giel Beelen als Nationaal Coördinator Discriminatie naar Bonaire sturen en allemaal inspirerende online video's produceren over blanke vrouwen die in eerste instantie niet gezien worden door zwarte mannen, maar later wel. Toen niet! Nu niet! Nooit meer discriminatie!