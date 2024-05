Hoe kun je nou een marktconforme inzet van BV Nederland verwachten als zelfs niet meer naar productmanager Jeanine mag kijken terwijl je met 130 kilometer per uur op de rechterbaan naar de arena (uw kantoor) rijdt. "Het is bij meerdere grote bedrijven verboden om telefonisch te vergaderen van achter het stuur. Dat blijkt uit een rondgang van de NOS. Bij sommige bedrijven is het handsfree vergaderen wel toegestaan, maar zonder camera."

Dit is dus hoe woke je weerloos maakt tegen China. "Bij onder meer Shell, Unilever en FrieslandCampina is bellen in de auto, ook handsfree, al jaren niet toegestaan. "Teams-gesprekken voer je dan natuurlijk zonder je camera aan te houden. Gezond verstand is wat ons betreft leidend", laat een woordvoerder van ING weten. Bij Heineken mogen werknemers kort handsfree bellen, maar geldt er een verbod op vergaderen achter het stuur."

En hier gaat het dus mis, want 's lands captains of industry lijken langzaam uit het oog te verliezen hoe je wint. Namelijk, niet door je ogen op de weg, maar op de bal te houden. Niet door vooruit te kijken naar welke rijbaan er gesloten wordt, maar door vooruit te kijken naar Q4 2025. Niet door twee seconden afstand van uw voorganger te houden, maar door altijd 2 seconden voor uw tegenstander te liggen.