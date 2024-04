Afrekening in het cabaretcircuit. Diederik Ebbinge (hier op de foto met lievelings plofkip Claudia) is er bij de Aldi uitgegooid wegens te duur. In het kader van minder betalen toch meer krijgen, heeft de Duitse grootgrutter besloten de stem van de NPO-grappenmaker/islamcriticus in te ruilen voor een AI-model. ONTMENSELIJKING, jankiekakelt Ebbinge nu. Enter Youp van 't Hek wegens afscheidstournee neergestreken op Gronings terras. Hij schrijft vandaag in de courant dat Ebbinge het recht van spreken sowieso al had verloren met z'n reclame voor kilo's dieronvriendelijk martelvlees. U mag het zeggen; lollig of luizenstreek van Youp (toch al 100 jaar in Het Vak)?