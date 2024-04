Tja, ben je het ineens met Paternotte (Jan) eens. Er is best veel kans dat het Nederlandse volk helegaar geen Nexit ziet zitten. Wie weleens iets op Ebay heeft besteld in GB snapt wel hoe kut het is, als je dat gezeik met de hele rest van Europa krijgt. Of dat je steeds moet wisselen of op zijn minst moet omrekenen. Nee, als het om beklemmende topdown bureaucratische machtspolitiek gaat, moet het vooral niet ingewikkelder worden. En stop ook alle nieuwsbronnen in hetzelfde Belgische concern. Wel zo overzichtelijk!