Was de jaren niet meer wat, met die Liam Gallagher, al was het ook lekker hip om te roepen dat het sinds Oasis niks meer is met die Liam Gallagher. Dat Beady Eye was muzikaal zo mat als je vloerkleed maar klapte er live echt nog wel lekker op. Z'n bruurs collectief High Flying Birds is zo saai als het pauzemoment in de docentenkamer van je basisschool MAAR NU is er een collab van Liam Gallagher met John Squire, de gitarist van The Stone Roses. En dan luistert u de single 'Mars to Liverpool' en dat begint met 'Jesus Christ, about last night, I can only apologize / The thought that it was over, never entered my mind' en dan weet u dat het gewoon weer helemaal geweldig is. Nog meer britbeukers na de klik, met Yard Act, dat het heerlijk deed in de polder in 2023, en de Kaiser Chiefs, maar geen Ruby verandert er iets aan dat dat zo waarlijk helpe ons God almachtig een ongelooflijke stinkband is.

PS. GU heeft een nieuwe favoriete band