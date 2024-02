De queergemeenschap in Amsterdam is, na de recente 'golf' geweldsincidenten, teleurgesteld in de politie. "Na een reeks gewelddadige incidenten vragen sommigen in de Amsterdamse regenbooggemeenschap zich af wat een melding of aangifte via Roze in Blauw oplevert." Dan hebben we nog een gratiesssjj tip voor de queergemeenschap! Schrijf eens een briefje naar jullie wethouder Rutger Groot Wassink. Toen er een heus rapport werd opgesteld over het hoe en wat en waarom van het anti-homogeweld in de hoofdstad (gepleegd door 'vaak jonge Marokkaan') vond de stadstalin het niet nodig daar werk van te maken. Afhouden leek hem goed: hij was op vakantie en slecht bereikbaar! Glas plas en toen bleef alles zoals het altijd was. Schuld van Ellie Lust!