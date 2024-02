Dries van Agt is overleden. Van Agt was in van 1977 (na een ingewikkelde formatie, red.) tot 1982 premier van Nederland. Daarna was hij vooral heel erg lang oud-premier van Nederland. In die hoedanigheid had hij commentaar op allerlei zaken die op een gegeven moment eigenlijk alleen nog maar één bepaalde zaak werden, namelijk de zaak van de Palestijnen. Van Agt is 93 jaar geworden. Zoals wij hier op de roze burelen zeggen als er een minister-president is heengegaan: lekker gewerkt, pik.