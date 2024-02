Je hebt bronnen. Je hebt Haagse bronnen. Maar je hebt ook: Haagse formatiebronnen. Die zijn weer lekker aan het lekken geslagen. Gisteren bleken de kopstukken van PVV, VVD, NSC en BBB op een geheime locatie, die het ministerie van Justitie was, te vergaderen. Vandaag lezen we in de Telegraaf dat formatiebronnen melden dat Pieter Omtzigt nog steeds twijfelt of hij wel een kabinet met PVV, VVD en NSC wil stappen. Dat is nou niet bepaald een schokkend inzicht van die Haagse bronnen, want Omtzigt heeft eerder al op een briefje geschreven dat hij niet in een kabinet wilde met PVV en NSC en eerder al in een hele lange brief dat hij niet in een kabinet wilde met een eenmanspartij die aan de grondrechten morrelt. Niet zo gek als Sandra Palmen van het memo-Palmen in je fractie zit en je jaren bezig bent geweest met het bestrijden van de gevolgen van een extreem strenge fraudewet die met name dankzij druk van de VVD en PVV is ingevoerd. Maar goed. Heel veel mensen (ook bekend als: de kiezers) willen wel een rechts kabinet en hebben de drie andere partijen bedacht dat ze met constructieve emojicrack op X Omtzigt wel eventjes onder druk kunnen zetten. Dat ziet er dus zo uit.

UPDATE: Omtzigt: "We gaan door"