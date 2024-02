Nee, het gaat júíst goed met de formatie. Daarom zijn de vier formerende partijen nu "volgens bronnen" op een geheime locatie (tip van ons: gewoon op het Mediapark gaan zitten, daar letten ze toch alleen maar op zichzelf) bijeen om eens een even flink van gedachten te wisselen over DE CHEMIE. Die is er dus niet. En er is ook nog geen akkoord, of een aanzet tot een akkoord, of een proeve tot een aanzet tot een gedachte tot een suggestie tot een mogelijkheid van een akkoord. "„Waar zijn we allemaal mee bezig?”, verzucht een formatiebron (met lekken naar de Telegraaf, GS) na de sneren over en weer van afgelopen weekend. Vermoed wordt dat het heus geen sabotage is, maar onervarenheid. Benadrukt wordt dat er ondanks alles het gevoel leeft dat het gewoon goed kan komen." Nou. Dan gaan we dat regelen.

UPDATE: De geheime locatie was: het Ministerie van Justitie