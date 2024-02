We kijken niet heel veel Nederlandse televisie en als we dat doen hangen we na een halfuur alweer jankend aan de jenever - terwijl Nederland echt wel een boel talentvolle filmmakers heeft en er echt wel toffe producties worden gemaakt, denk bijvoorbeeld maar eens aan Lampje. Nu zaten 'we' bij de boekenborrel van Oom Rob tegen Martin Koolhoven aan te lullen dat er zo ongelooflijk veel TROEP op de Nederlandse televisie is. Al die slome quizzen met Jan Versteegh en Ruben Nicolai, dat oeverloze gelul met Ronald Molendijk, al die crack waar Patty Brard voor wordt uitgenodigd, dat voortdurende heen en weer gereis met die BN'ers. BN'ers reizen de wereld over in een auto, BN'ers op een eiland, BN'ers in de cel, BN'ers vreten elkaars lul op, we worden er doodmoe van. Toen zeiden we dus tegen Koolhoven: zorg verdorie nou eens dat er wat van die slots vrijkomen voor TALENTVOLLE, JONGE, Nederlandse filmmakers. Toen zei-ie: nou dat treft, ik heb zes talenten uitgekozen om korte genrefilms te maken. En als we zo'n grote bek hebben, moeten we er ook voor gaan zitten. Vanavond dus, Koolhoven Presenteert, 22.30 uur, NPO3.