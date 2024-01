Charles Michel wil meedoen aan de Europese verkiezingen en stapt daarom op als voorzitter van de Europese Raad en als Frans Timmermans ERGENS WEL EEN HEKEL AAN HEEFT zijn het EU-baasjes die vroegtijdig stoppen om aan verkiezingen mee te doen en ALLEEN MAAR AAN ZICHZELF DENKEN, nietwaar? Ontboezeming bij Sven betekent wel dat deze roddel niet waar is (iets wat 'ie ook al tegen Tom zei).

In ander nieuws - Timmermans wil opheldering van partijgenoot Plasterk over de formatie.