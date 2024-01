Stront aan de knikker voor de NPO, BNNVARA en Marcel van Roosmalen in het bijzonder. Een hulpeloze poging tot satire over slagroomvla loopt uit tot virulente plattelandshaat waarbij veeboeren worden weggezet als dierenbeulen die koeien bijvoeren met zoete vloeistof waarop die slagroomvla gemolken kan worden. Dat die grap niet begrepen wordt zien we aan de reactie van oud-kamervoorzitter en NPO-habitué Gerdi Verbeet. Gijs Groenteman roept nog wel "AFGRIJSELIJK!" maar zit gewoon in het complot. Het BBB-statenlid Eddie van Marum (Groningen) heeft een linkje naar de Raad voor Journalistiek bijgevoegd. Maar dit is toch echt een akkefietje voor de Ombudsman der NPO, met eerst heel veel dikke boetes & daarna BNNVARA uit het bestel gebonjourd. CC: @KABFORMATIE. PS: Dat adres in Wormer klopt niet meer. Gierwagens moeten naar Amsterdam.