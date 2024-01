In Nederland zijn we er DOL op om 400x de kop van Mattie en Marieke langs de snelweg te zien. Echt dol. Goh wie heb je daar, nou het zijn Mattie en Marieke, wat zullen ze nu weer voor een raar geluidje laten horen aan hun luisteraars. Welnu, vorig jaar liet het CIDI een week lang billboards zien van mensen die door de terroristen van Hamas zijn ontvoerd. En nu, rond die zaak van Zuid-Afrika (pff) tegen Israël, had Israël bedacht om de gezichten van gijzelaars te tonen (in Rotterdam, in Den Haag, rond Schiphol) met de tekst: "He/She can’t testify today." Dat klopt, WANT ZE ZIJN ONTVOERD EN ZITTEN GEVANGEN IN TUNNELS VAN HAMAS.

Kennelijk zijn 'meer dan tien' billboardbedrijven benaderd en leek alles in kannen en kruiken, maar: "During the work with one of the billboard companies, the design and message of the sign were approved, but at the last moment, before the signs were supposed to go up on billboards, the billboard company informed the IDF Spokesperson’s Unit that the advertisement was canceled." Bang dat Asha ten Broeke zich voor zo'n billboard rolt, bang dat er iets gesloopt wordt, bang dat Nieuwsuur weer een of andere als parasol verklede activist aanvoert om te zeggen dat het allemaal niet kan, bang voor een boos tweetje van totale gek Carolien Roelants.

En nu is Israël boos: "The publishers' refusal is a severe affront to freedom of expression and Israel's right to speak out in a loud voice against the terrorism that its citizens are suffering from. This is a crude attempt to silence the voices of the Israeli hostages, who were abducted during Hamas's murderous terrorist attack. Their right to be heard is beyond all doubt." Ach ja, dan houden we het hier wel gewoon bij China-propaganda in het NRC!