Zembla: Vrijheid te koop De onderzoeksredactie van onderzoeksprogramma Zembla heeft een onderzoekstip ontvangen en gaat op onderzoek uit. Een betrouwbare bron beweert dat je in Nederland vroeger vrij kunt komen als je ambtenaren van de DJI cash geld in bruine enveloppen betaalt. Tijdens het onderzoek stuiten de Zembla-journalisten op vreemde opnames, liegende advocaten, een lek naar Ridouan Taghi , boze cliënten en leidt het spoor naar een bekende misdaadjournalist.

Speciale herdenkingsuitzending Khalid & Sophie Talkshow met bekende en minder bekende nazaten van Khalid en Sophie, live uitgezonden vanuit de Dienst Justitiële Instellingen. Er wordt teruggeblikt op de verschrikkingen die deelnemers aan de talkshow hebben moeten ondergaan. Raoul Heertje schuift aan om het geheel in context te plaatsen, maar met een kwinkslag. Halverwege onderbroken door Ramsey Nasr die met tranen in de ogen de namen van alle omgekochte ambtenaren gaat voorlezen. [NB: LOCATIEHUUR GRAAG AFREKENEN MET CASH IN BRUINE ENVELOPPEN]

#BOOS: Hans

Hans is #BOOS. Hij heeft 8000 euro aan zijn advocaat betaald om vroeger uit de gevangenis te komen, maar dat is niet gelukt. Tim Hofman probeert Hans onboos te maken en deelt aan diens advocaat de je-zegt-nu-dat-je-helemaal-geen-poging-tot-omkoping-hebt-gedaan-maar-je-hebt-dat-wel-aan-mij-beloofd-en-je-hebt-het-ook-tegen-peter-r-de-vries-gezegd-dus-je-liegt-ook-nog-eens-over-je-eigen-leugens-award uit. En confetti.

Royce

Biopic over een jonge advocaat die carrière probeert te maken over de rug van het lijk van zijn vader. Er staan vijfhonderd of duizend vijanden, die hem allemaal naar beneden willen halen. Maar dan komt er een onthulling die alles kan opblazen. Iets, waarvan Royce had gedacht dat ooit weer zou opduiken, maar hij wist niet hoe.

De Leugen regeert

Panel van ervaren journalisten reflecteert over het nepnieuws over het 'bombardement van Israël' van Khalid Kasem bij de NPO. Volgens Felix Meurders was dat een nogal stomme actie, die Kasem flink in verlegenheid bracht. Maar uit de opnames kan niet de conclusie worden getrokken dat Kasem nepnieuws heeft verspreid, ook al snapt hij dat die suggestie wel wordt gewekt.

Staat van de rechtsstaat

Margriet van der Linden trekt door Nederland om te kijken hoe het ervoor staat met de rechtsstaat, die op dit moment zo onder druk staat in Nederland. Ze laat zien hoe integere journalisten, onkreukbare advocaten en goudeerlijke talkshowgasten een tegenwicht bieden aan haat en populisme.

De Doe-het-zelf-dictafoon

Vierdelige docuserie waarin Khalid Kasem uitzoekt waarom zijn talkshow is gecanceld door BNNVARA. Kasem spreekt met andere slachtoffers van stiekem opgenomen gesprekken zoals Joran van der Sloot, Francisco van Jole, Paris Hilton en de man in het Pino-pak van Sesamstraat.

Even tot hier

Niels van der Laan verkleedt zich als Ellen ten Damme, Jeroen Woe als Khalid Kasem. Samen trekken ze naar Marokko om meer te weten te komen over elkaars muziek, persoonlijkheid en drijfveren. Eindigt met een nummer waarin 'positieve discriminatie' rijmt op 'talkshowpresentatie'.

LACHEN IN BUDEL (aangekocht van Omroep Budel)

Lokale verslaggever uit Budel met onironische snor trekt naar Amsterdam om leden van de actiegroep 'Free Khalid Kasem' te interviewen. Die staan in te kleine t-shirtjes naast supermarkten om te roepen dat het allemaal discriminatie is dat Khalid Kasem nu opeens beschuldigd wordt van dingen die Khalid Kasem heeft gedaan.

KASSA: louche advocaten

KASSA! ACHTDUIZEND EURO OP JE MUIL GAUW!

TITEL ONBEKEND

Iets met een drone. Je weet alleen niet wat