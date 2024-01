FOTO (ANP) - Niet de hond uit het verhaal, ook niet de honden uit het verhaal

Droevig nieuws uit Leek, waar iedereen gisteren al droevig was omdat de 52-jarige Bert Suurd, vrijwilliger bij de ijshockeyclub was overleden. Het Dagblad van het Noorden weet meer over de toedracht van het verhaal. Rond half drie in de Nieuwjaarsnacht ging Bert zijn hond uitlaten, toen er vuurwerk naar het beest werd gegooid. "Het slachtoffer sprak de jongeren rond 02.30 uur aan op de Windsingel, vlak bij zijn huis. Wat zich heeft afgespeeld is nog onduidelijk, maar hij kwam zwaar toegetakeld thuis en overleed korte tijd later. Reanimatie mocht niet meer baten. Het leek alsof hij was geschopt en geslagen, ook tegen zijn hoofd." Tering jantje. "Op nieuwjaarsdag is een verdachte gearresteerd, een jongeman van 18 jaar uit Leek. De politie wil nog niet veel kwijt over de zaak. ,,We onderzoeken of het overlijden het gevolg is van het geweld. Er waren anderen bij. We kijken ook wat hun rol en betrokkenheid is geweest’’, is het enige dat een woordvoerder kwijt wil." Wat. Een. Drama.