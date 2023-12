Het kan niet op voor de Partij voor de Vrijheid. Het Granny Smith Effect! Hedenochtend (wat is er toch met die zondagochtend gebeurd?) peilde Maurice de Hond de PVV op het ongekende recordaantal van 48 zetels. En de VVD op een historisch laag van DERTIEN. Hetwelk betekent dat de gehele VVD-fractie thansch in deze minibus past! Kunnen ze mooi het land in om zieltjes terug te winnen. Overigens is het nog geen uitgemaakte zaak dat de heer Wilders minister-president van alle Nederlanders wordt. Hier de video waar Greet geen antwoord geeft of hij de premier wordt. Dus dat zal dan wel een voetballer van een derde klas zondagamateurclub worden. Wat kan ons het schelen.