Wereldberoemd in Amerika... Olé, Onze Geert in de WSJ! En dan hebben we het over de tweede krant van de Verenigde Staten, met maar liefst 39 Pullitzer-prijzen (wiki). Tijssie van de EO miepen dat Wilders al 100 jaar interviews weigert & dan staat De Voorman lekker puh in de Wall Street Journal in plaats van bij Buitenhof. Gehele interview in ouderwetsch broadsheet HIERRR, opklikken voor groot. Belangrijkste quote hierboven. Ging hierom.