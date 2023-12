Goed dat Nieuwsuur bovenstaand UN Special Rapporteur Francesca Albanese even de gelegenheid geeft zichzelf aan de wereld te etaleren [- en alweer goed gedaan Wollaars]. Want dan weet je dus meteen uit welk soort mensen de VN bestaat waar het op Israël aankomt.

U kende Francesca natuurlijk al uit LIVEBLOG 78, waar ze stelde wat Israëls respons na 7 oktober wél had moeten zijn, namelijk: "The respons was to be given in terms of law enforcement. (...) It could have relied on the UN to demilitarize Hamas." Iedereen met ogen om te zien weet heel goed wat ze daadwerkelijk bedoelt, namelijk: 'Hamas moet blijven bestaan en moet hun doodsstrijd tegen Israël voortzetten totdat Israël vernietigd is' - immers, de VN heeft de middelen noch het mandaat om "Hamas te demilitariseren" en dat weet iedereen.

Kortom, de aangewezen dame voor een gastcollege gisterenmiddag op Universiteit Leiden, waar ze over Israël respons na 7 oktober stelde: "Claiming a non-existant right to self-defence under intetnational law. There is not such a thing. Whatever Israel is doing, cannot be called 'right to self-defence'. Although your government says otherwise, they're wrong."

Oftewel, in een of andere perverse lezing van 'het internationaal recht' - dat, wees nou eerlijk, überhaupt niet bestaat behalve onder een handvol systeemplafonds in New York, Den Haag en Genève - heeft Israël geen recht op zelfverdediging nadat Hamas in een orgie van geweld zo'n 1200 Israeli's vermoordt en er zo'n 240 gijzelt.

En dan is de uitvoering van de zelfverdediging waar Israël geen recht op heeft ook al niet goed. Enerzijds beschuldigt ze Israël ervan dat 90% van de 16.000 gedode Gazanen burgers zijn - wat overigens enkel en alleen Hamas-beweringen zijn. Anderzijds beschuldigt ze Israël ervan 1,1 miljoen Gazanen per wekenlange IDF-vluchtelingencorridoren vanuit het noorden naar het zuiden te hebben bewogen, wat illegaal zou zijn. Maar dat deed de IDF nou juist om burgerslachtoffers te voorkomen, dus ja, wat wil je nou eigenlijk [behalve dat Israël verdwijnt]?

Gisteren sprak Bidens Amerika een veto uit tegen de VN-veiligheidsraadresolutie die oproept tot een onmiddellijke wapenstilstand, waardoor de resolutie niet aangenomen werd.

Over de veto door de VS zegt Francesca: "It confirms the paralysis of the UN, it confirms the inability of the UN to act to prevent atrocity crimes. Because atrocity crimes are being committed in the occupied Palestinian territories and these should be stopped. And again, this is such an epic failure of the United Nations. And unfortunately, Western countries are leading this."

En dat is een interessant citaat, want het verraadt een systeemfout in het denken van bijna al die perverse VN-types. Ze praten altijd alsof de VN in beginsel en ontwerp een soort soevereine organisatie is die boven en buiten lidstaten om kan handelen, en zijn dan vervolgens altijd heel ontdaan als dit niet gebeurt. Maar de "inability of the UN to act to prevent atrocity crimes" is dus precies de toestand waarin de VN altijd al heeft verkeerd.

Dat begon toen de VN-voorloper de League of Nations in 1933 machteloos toekeek toen de Japanse delegatie de vergadering verliet en Japan vervolgens Chinees Mantsjoerije binnenviel, en het is sindsdien nooit anders geweest. En dat is helemaal niet erg, want de VN is geen actor, het is een overlegorgaan. Maar types als Fransesca rennen altijd in cirkels achter hun eigen staart aan in de denkfout dat de VN meer is dan een overlegoorgaan - en dat is het dus niet.

Er komt trouwens heus een cease fire hoor, maar dan niet zoals Hamas en de VN het bedoelen, namelijk: 'You cease, we fire'. Er komt een wapenstilstand nadat Hamas met wortel en tak uit de Gazastrook is getrokken. En tot die tijd is de waarheid hard: Elk Gazaans oorlogsleed is niet alleen de schuld, maar zelfs de wens van doodscultus Hamas, omdat burgerslachtoffers de enige metric zijn die Hamas tegen de vergetelheid beschermt.

Ze wisten dat hun aanval niet zou leiden tot het einde van Israël, en ze wisten dat hun aanval wel zou leiden tot een Israëlische vergelding waarbij vele duizenden Gazanen gedood zouden worden, omdat Hamas zich tussen, in en onder de burgerbevolking begeeft. Wat het overigens niet aan zag komen is dat Israël het ondenkbare zou doen door een grondoperatie te starten met als enige doel de totale vernietiging van Hamas. Een dure rekenfout.

Enfin, u bent weer bij. Meer belangwekkend beeldmateriaal na de breek. Wij gaan weer live, maar wel op z'n weekends, dus drop vooral ontwikkelingen in de comments.

Update 10:36 - Oef, de moeder van het onderstaande ontvoerde meisje, die met de bebloede joggingsbroek rond haar kruis, schrijft een lang artikel. "There are 17 young females still being held hostage. One of them is my girl, Naama. And time is running out."