De Tweede Kamer stelt woensdag de profielschets voor de functie van een nieuwe voorzitter vast, daarna kunnen kandidaten solliciteren. Daarvan zijn er twee kansrijk: GroenLinkser Tom van der Lee en Martin Bosma (PVV). Een voorstel van FvD'er Gideon van Meijeren kan in het geval van Bosma roet in het eten gooien: het amendement werd september vorig jaar verworpen maar ook de PVV vindt dus dat de Kamervoorzitter 'altijd uit de gelederen van de oppositie afkomstig moet zijn'. Maar mocht de PVV onverhoopt niet in het kabinet terechtkomen dan speelt er nog een ander probleem: wil Bosma zelf eigenlijk wel? Op verkiezingsavond zei hij het volgende voor de camera van De T: "Nou, dat weet ik nog niet. Ik ben eigenlijk meer in de wieg gelegd om gewoon soldaat te zijn in de cultuuroorlog, weet je. Ik wil gewoon Kamerdebatten doen, dat is eigenlijk het leukste dat er is. Ondervoorzitter heb ik er altijd bij gedaan. Dat vond ik leuk, één dagdeel per week. Dus ik ga eens een paar nachtjes slapen over wat ik nou uiteindelijk wil." Dat kan betekenen dat Bosma de beste Kamervoorzitter blijft die we nooit zullen hebben. Of doet hij toch boter bij de vis? Nu inzetten.