Het lukt Wilma de Gek van het Volkskrantje om na 22 november in drie zinnen bij Adolf Hitler terecht te komen, en dan kun je inderdaad ook maar beter (echte) schrijvers vragen of ONS LAND nog te redden is. Nou, komt-ie dan. We bouwen eindelijk GeenStijlland in de Noordzee, voor Schiphol, Boeren en Havens Rotterdam. We bouwen 25 mini-kerncentrales, slopen de windmolens en geven de rest van de zee terug aan de vissers. U gaat weer gewoon 3 x per week vis eten ipv die sojavegazooi uit pakjes & moet u eens kijken hoe gezond Nederland wordt. We schaffen de ambtenarocratie alsook driekwart van de ministeries af, en al die boventallige FTE gaan de arbeidsmigranten vervangen in Westland en overige voedelproductie. Wie daar geen zin in heeft, kan aan de slag in de verzorgings- en seniorenhuizen die we gaan bouwen. Verder doen we een asielstop tot de laatste dakloze, starter en spoedzoeker onder de pannen is. De NPO gaat naar het Omroepmuseum en op het Mediapark komen huizen in plaats van haat. Verder maken we weer melkpakken met losse dopjes, mogen kranten niet meer in buitenlandse handen zijn en lachen we Brussel keihard uit. Burgemeesters worden gekozen en de Postcodeloterij en de crompouce worden verboden. Religie & Seks doen we weer gewoon achter de voordeur. En we leefden nog lang en gelukkig. Aanvullingen van (echte) schrijvers welkom. Succes!