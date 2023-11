Russia wants foreigners entering the country to sign a “loyalty agreement” pledging not to challenge the Kremlin on issues like President Vladimir Putin’s war in Ukraine and a ban on promoting LGBT relationships, according to the Tass news service trib.al/h3ExiS7

Niet dat we plots andersdenkenden buiten de deur willen houden door net zoals Poetin Bonaparte bij de grens te wapperen met loyaliteitsverklaringen, maar het doet ons wel afvragen wat er in een dergelijke verklaring dient te staan om Nederland te vertegenwoordigen. Waar moeten bezoekers achter staan om zonder problemen in onze diverse maatschappij opgenomen te worden? Waar staat onze driekleur eigenlijk voor? We verkeren momenteel niet in staat van oorlog met één van onze buren (die in het oosten zijn gelukkig al een tijdje rustig), dus daar kunnen we zo'n verklaring niet aan ophangen. Maar waar moeten de bezoekers van Nederland zich dan wel loyaal aan verklaren? Onvoorwaardelijke steun aan het Nederlands elftal, ook als het spel niet om aan te gluren is? Plechtig beloven altijd over het weer te klagen? Toezeggen om de fooi steevast karig te houden, bonnetjes in de supermarkt grondig te controleren en voor iedere cent een Tikkie te sturen? Trouw zweren aan de kringverjaardag, het plankje met kaas en worst en de zelfgemaakte taart en het dan ook nog gezellig vinden? Zweren om ons echte volkslied (André Hazes - Zij gelooft in mij) altijd uit volle borst mee te zingen? Beloven altijd aan te sluiten in de polonaise en de bewegingsinstructies van Snollebollekes immer op te volgen? Gegarandeerd nooit zeiken over Zwarte Piet? Op hun moeder zweren dat ze nooit zonder te kijken het fietspad oplopen? Eeuwige trouw beloven aan de grootste sporter uit onze geschiedenis, Raymond van Barneveld? Altijd los gaan op Koningsdag, ondanks dat u de monarchie geen warm hart toedraagt? Enfin, we horen het graag van u in de reaguursels: Wat is Nederland?