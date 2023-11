Belangrijkste voetbalpot in jaren voor Rotterdam en omstreken, in ieder geval voor de portemonnee. Feyenoord tegen Atlético Madrid, de boevenmeuk van Diego Simeone. Bij een overwinning is de volgende ronde van de Champions League - en daarmee ook het grote geld - binnen handbereik. Bij een gelijkspel of een nederlaag wordt het allemaal wat ingewikkelder, maar Feyenoord gaat natuurlijk niet verliezen. Spartacus tukt al de hele week in z'n Feyenoord-pyjama i.p.v. z'n gebruikelijke slaapkloffie van FK Zalgiris. Stijlloze voorspelling: 2-1, 2x Giménez. Live op RTL7! Wat gaan we doen vandaag?

Update 14' - 0-1 eigen goal Geertruida

Update RUST - 0-1. Griezmannetje kan wel lekker voetballen he

Update 57' - 0-2 Hermoso. Wereldgoal óf mazzel, zeg het maar

Update 76' - HOOP. Wieffer kopt 1-2 binnen

Update 81' - GIMÉNEZ SCOORT! Aan de verkeerde kant. 1-3

Update - EINDE 1-3. Toch verloren van die vervelende schijtploeg. Griezmann wel lekker spelertje