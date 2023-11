vvd: Yesildinges heeft nooit gezegd dat ze met de PVV in een coalitie wil stappen. Dan jaagt dus weer lekker veel strategische stemmers naar Geertje. Bij Politico dromen ze al van een vrouwelijke premier. Maar ja.

D66: De moeder van Rob Jetten is ongerust. "Mam, maak je niet druk", zegt Rob Jetten dan altijd. De aanval op Thierry Baudet heeft echter wel weer laten zien hoe goed je in Nederland op je hoede moet zijn voor linkse idioten.

GLPVDA: Frans Timmermans houdt bij winst andere linkse partijen 'dichtbij'. PVV vindt-ie sowieso vies, vvd liever niet. GLPVDA wordt echter alleen de grootste als het D66, de Diertjes, VOLT en de SP leegvreet, dus succes met die partijtjes dichtbij houden terwijl je ze opzuigt met je kruimeldief.

PVV: Niet echt nieuws ván Geert Wilders en z'n partij, maar óver Geert Wilders en z'n partij. Want Geertje is booming, hot en een gevaar, en dus moeten mensen in de aanval. Georgina Verbaan (het heldere licht dat welgeteld 4 woorden heeft gezegd in het tv-programma Kiespijn van Diederik Ebbinge) vindt Geert stom, Marcia Luyten (wipt met ex-PvdA-Kamerlid) vindt 'm stom, Raoul Heertje moet ervan huilen, Sophie Hilbrand kijkt heel moeilijk, enzovoorts.

CDA: Henri Bontenbal wil niet met Geert Wilders in een coalitie. Ruigspraak waar Henri helemaal niks aan heeft, want het CDA peilt 2-3-4 zetels en dat is mogelijk zelfs minder dan z'n scheelradicale broertje van de SGP.

SP: Lilian Marijnissen is aan het drukken op zorgbuurthuizen. Precies net geen speerpunt in de campagne, die toch weer langs de SP heen zeilt. Goh wat hebben ze toch leuke standpunten, en in het stemhokje gaat iedereen voor die enorme van de PvdA.

FVD: Het is nog onduidelijk hoe het met Thierry Baudet gaat. Wel is hij ontslagen uit het ziekenhuis. De dader van de aanslag is naar verluidt minderjarig.

Diertjes: Ook niet bepaald in de spotlights van de campagne: de Diertjes. Belangrijkste nieuws van de voorbije dagen: Esther Ouwehands Dierenpark was op bezoek in de Lutkemeerpolder.

ChristenUnie: Niet zichtbaar, paar zeteltjes in de peilingen, weinig nieuws. Ze zijn bang dat de christelijke stem verdwijnt. En dat klopt

Volt: Er stond een olifant voor het Kamergebouw.

JA21: Toch vooral leuteren in de marge. Belangrijkste nieuws van de voorbije dagen: van 1 naar 2 zetels in de peilingen.

SGP: Niks nieuws onder de zon bij de SGP. Vrouwtjes in de keuken, abortussen boeboeboe en zondag allemaal handjes vouwen voor Jezus Christus de Messias

DENK: De Hamas-partij betaalt Meta (moederbedrijf Facebook) voor reclame met de leus 'from the river to the sea'. DENK pakte meer dan 2 miljoen views. Jodenhaat is dan ook de enige pijler van de DENK-campagne.

50Plus: De bejaarden noemen GLPVDA een 'anti-ouderenpartij' en volgens Pointer is dat onterecht. Voorts rommelt het natuurlijk weer bij 50Plus, want Verkoelen is weg, Fonhof is weg, en de rest zit dronken van de Zwarte Kip met de thermostaat op 22 achter de sjoelbak te zeiken dat vroeger alles beter was.

BBB: Weet u nog, dat de BBB in maart 33 (!) zetels peilde, een Deutz-Fahr op de snelweg zo ongeveer de belangrijkste gebeurtenis van de wereld was en er mensen waren die luisterden naar die simpele gek van een 'protestboer Mark'? Nou, die tijd is voorbij. Zes zetels peilt de BBB nu. En dat worden er straks vier.

BVNL: Ook zeteltjesnieuws rond Wybren van Haha, want hij peilt met zijn kneuzenpartij twee zetels. Dat zou echt compleet fantastisch zijn, want dat zou betekenen dat Henk Krol weer in de Kamer komt. En Henk Krol kan helemaal niks.

NSC: Pieter Omtzigt (die nu toch wel / niet / wél premier wil worden) levert juist iets in: 21 in de peilingen. Hier een draadje over wie de NSC-kiezer nou precies is. Bent u, of herkent u?

Einde, bent u weer helemaal bij!