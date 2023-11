De haat loopt in de straat en roept antisemitische en anti westerse leuzen. De agressie spat er van af bij het kwaadaardige verbond van islam en extreem links.

Mensen die pro Israel willen demonstreren, of alleen maar posters plakken over gegijzelden worden door de politie gesommeerd vlaggen weg te halen, want gevaarlijk.

Israëlische vlaggen worden bij huizen gehaald (diefstal) of worden in openbare ruimte uit palen gehaald en verbrand (diefstal en vandalisme).

Dan hebben we nog de terroristen van xr die dik twee weken het verkeer ophouden, die brand stichten bedrijven met maffia praktijken bedreigen.

Dit is hoe links rolt: zij mogen alles want in het narcistische geloof in eigen morele superioriteit “doen zij wat juist is voor de onwetenden”, maar rechts is extreem rechts.