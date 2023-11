Mishandeling (art. 300 Sr)

De delictsomschrijving

Artikel 300 lid 1 van het Wetboek van Strafrecht luidt als volgt:

‘’Mishandeling wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste drie jaren of geldboete van de vierde categorie.’’

Hier spreekt men dus over mishandeling, hetgeen in juridisch taalgebruik ook wel ‘eenvoudige mishandeling’ genoemd wordt. Dit onderscheid wordt bijvoorbeeld gemaakt door het verschil met ‘zware mishandeling (ex artikel 302 Sr)’ aan te duiden.

In de overige leden van artikel 300 Sr gaat het over bepaalde gevolgen. Zo kan eenvoudige mishandeling gepaard gaan met zwaar lichamelijk letsel of de dood. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het geven van een lichte klap met zeer ernstige gevolgen.

Zware mishandeling (art. 302 Sr)

De delictsomschrijving

Artikel 302 lid 1 van het Wetboek van Strafrecht luidt als volgt:

‘’Hij die aan een ander opzettelijk zwaar lichamelijk letsel toebrengt, wordt, als schuldig aan zware mishandeling, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste acht jaren of geldboete van de vijfde categorie.’’

Hier spreekt men dus over ‘zware’ mishandeling. Dit onderscheid wordt bijvoorbeeld gemaakt door het verschil met ‘eenvoudige mishandeling’ (ex artikel 300 Sr)’ aan te duiden.

Hoewel de wettekst enkel spreekt over een gevangenisstraf of een geldboete behoort een taakstraf (altijd maximaal 240 uren) ook tot de mogelijkheden.

In lid 2 van artikel 302 Sr gaat het over de dood als gevolg. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het plegen van zware mishandeling met de dood als gevolg. Indien dat het geval is zal, in geval van een veroordeling, een hogere straf volgen. Daarover onderaan deze pagina meer.

Wat is zware mishandeling?

Dit betreft mishandeling waarbij opzettelijk zwaar lichamelijk letsel wordt toegebracht. Dat zwaar lichamelijk moet daadwerkelijk aanwezig zijn. Is dat er niet kan er nog steeds sprake zijn van poging tot zware mishandeling. Zware mishandeling is dus kort gezegd het opzettelijk toebrengen van zwaar lichamelijk letsel.

Laten we afwachten hoe ernstig Baudet gewond is geraakt. Als de rechterlijke macht in Nederland een duidelijk voorbeeld wil stellen aangaande geweld tegen politici krijgt deze dader dus drie of acht jaar celstraf opgelegd. Klaar.