Voordat we ons weer tot de Levant keren, heel even een oog op Europa, met nadruk op Amsterdam, Duitsland en Londen. Femmie bijvoorbeeld, maakt steeds meer indruk. Ze bleef deze week bij haar standpunt dat de (genocidale) leus "From the river to the sea, Palestine will be free" weliswaar niet verboden is, maar voor haar onaanvaardbaar blijft. "Wat u negeert, en dat is voor mij heel belangrijk, is dat hij ook vanaf 2017 is opgenomen in het handvest van Hamas. Hij wordt zowel door Hamas als Hezbollah gebruikt als slogan. En dat betekent dat hij alle onschuld kwijt is. En dat maakt hem voor mij onaanvaardbaar." (...) Halsema weigerde haar standpunt te nuanceren. Ze vroeg Khan waarom hij niet een andere leus gebruikt. „De bedreigingen onder Joodse inwoners zijn op dit moment verschrikkelijk. Mensen durven het huis niet meer uit.”" Vervolgens zet ze, in tegenstelling tot Groningen, alles op alles om de Amsterdamse Kristallnacht-herdenking wél door te laten gaan en veilig ook. "Mensen zullen zelf een inschatting moeten maken of ze het veilig genoeg vinden. Wat ik heel expliciet heb gezegd tegen Joodse organisaties: als u overweegt dingen niet door te laten gaan, zoekt u alstublieft contact. Want wij willen er alles aan doen om het mogelijk te maken. Omdat ik het heel belangrijk vind dat deze herdenkingen, juist in deze tijd, wél doorgaan."

We durven te vermoeden dat Femke zich gesterkt voelt door Duitse zusterpartij Den Grünen. Onderstaand ziet u namelijk Duitse vice-kanslier Robert Habeck (wiki) van het Duitse GroenLinks die zich in werkelijk ongekende bewoordingen 10 minuten achtereen uitlaat over de gehele kwestie - ondertiteld het Engels, Hebreeuws en voor de mensen achterin de zaal ARABISCH, al had Turks eigenlijk ook gemoeten. Het meest opvallende en implicatie-rijke deel zegt hij meteen in het begin al: "Israëls veiligheid is onderdeel van Duitslands bestaansrecht, dat is nooit een holle frase geweest, en dat mag het ook niet worden." Wát een taal. Ook herhaalt hij maar liefst viermaal hoe onbestaanbaar het is dat Duitse joden 80 jaar na de holocaust hun huis niet meer uit durven. En het blijft niet bij woorden. Hij vervolgt dat Duitse 'staatsburgers' die zich schuldig maken aan antisemitisme en openlijke steun aan Hamas vervolgd zullen worden, niet-staatsburgers riskeren hun verblijfstatus en wie nog geen verblijfsvergunning heeft riskeert deportatie. En misschien wel nóg belangrijker: dit sentiment wordt nu herhaald of zelfs overtroffen door andere linkse (!) Duitse geluiden. The Guardian kopt: "In Germany, the anti-immigrant left is on the rise." Mooi. Politico kopt: "Germany’s Greens and Liberals call for action on immigration as far right strengthens". Evenzo mooi.

En dan nog even over Londen. Want daar kondigden 'Britse' moslims een "Million Man March" aan vandaag op Britse herdenkingsdag Armistice Day, en dat zet meer kwaad bloed onder anderszins gematigde Britten dan we ooit eerder zagen. The Great White Hope premier Rishni Sunak reageert nog beheerst. "I have asked the Home Secretary to support the Met Police in doing everything necessary to protect the sanctity of Armistice Day and Remembrance Sunday." Nou, die Home Secretary is de evenzo donkerwitte Suella Braverman en we zagen op 15 oktober wel hoeveel geduld zij heeft met dat (overwegend Pakistaanse) genocide-schuim, en voor haar ligt deze kwestie natuurlijk ook gewoon in het verlengde van haar kruistocht tegen Pakistaanse verkachtingsbendes. Nu reageert ze op de aangekondigde Hamas-mars (want dat is het gewoon) met: "I agree with the Prime Minister. It is entirely unacceptable to desecrate Armistice Day with a hate march through London. If it goes ahead there is an obvious risk of serious public disorder, violence and damage as well as giving offence to millions of decent British people. I have full confidence in the Metropolitan Police to ensure public safety and take all factors into account as they have done in similar situations in the past." Ja, weet je, laat die Hindu Hammer maar een keer vallen ook.

Enfin, u bent weer bij inzake 't Europese. Maar hoe gaat het DAAR? We gaan live:



Update 10:50 - Bepaald spectaculaire nieuwe beelden van IDF-grondtroepen in Gaza. "It says infantry and tank forces led by the 460th Brigade encountered numerous attempts by Hamas operatives to come out of tunnels and attack troops. The forces killed several gunmen and located tunnels. In one encounter, the IDF says ground forces fought off a group of 15 Hamas operatives, killing several of them and shelling their observation posts."

Update 11:00 - Gisteravond in Duitsland, foto's van IS-achtige vlaggenzwaaiers: "Ongelooflijke beelden midden in Duitsland: Jodenhaters marcheren met islamitische vlaggen. De deelnemers willen een kalifaat vestigen – zoals de Islamitische Staat." Blijf de Duitse staat maar duwen hoor, hun diagnose lijkt gesteld. Meer videobeelden hier.

Update 11:06 - Videobeelden van anti-Israëlische demonstratie, gisteravond op Rotterdam Centraal.

Update 11:13 - Deze mensen horen niet thuis in West-Europa.

Update 11:37 - Lol Bill Maher ging er hard in gisteravond. "And finally for all the progressives and academics who refer to Israel as an outpost of Western civilization, like it's a bad thing. Please note, Western civilization is what gave the world pretty much every goddamn liberal precept that liberals are supposed to adore."

Update 11:45 - Vrij grote IAF-luchtaanval op Hezbollah outpost.

Update 11:49 - PvdA/GroenLinks-kamerlid Kati Piri stelde gisteren een heel moeilijke vraag waar niemand het antwoord op het weet. "Als dit een oorlog is tussen Hamas en Israel, waarom zijn het dan onschuldige Palestijnse burgers die het slachtoffer zijn?" Gelukkig geeft deze Saoedische journalist het antwoord.

Update 12:03 - IDF-woordvoerder Hagari deelt vier nieuwe video's van IDF-grondtroepen in Gaza.

Update 13:16 - Foto van de Britse Cenotaph vandaag op hun nationale herdenkingsdag: geen Britse vlaggen, drievoudig omheind.

Update 14:00 - Gisteravond en ander dossier, maar relevant genoeg. We kunnen namelijk maar 1 current thing tegelijk. NBC News: "U.S. and European officials have begun quietly talking to the Ukrainian government about what possible peace negotiations with Russia might entail to end the war, according to one current senior U.S. official and one former senior U.S. official."

Update 15:18 - Hamas chatter suggereert dat de IDF verder naar het zuiden optrekt. "Hamas claiming several clashes with Israeli forces in Gaza City's Tel al-Hawa neighborhood in the last few hours, indicating troops are pushing deeper into Gaza City."

Update 15:22 - Hey, een nieuw NOS-item genaamd "'From the river to the sea...': wat betekent het en waarom maakt het zoveel los?" Gaan we nu lezen, moment.

Update 15:25 - Lieve hemel, dat bovenstaande NOS-segment. Onder de kop "Het Israëlische perspectief" (!) leest u: "Het is volgens Omar Dweik, Midden-Oostendeskundige van Tilburg University, moeilijk vast te stellen wat het doel van Hamas is als het om Israël gaat." (...) Dweik legt uit dat Israël de leus interpreteert als "de totale verwijdering van Israëliërs van het grondgebied, van de rivier tot de zee". (...) De Nederlandse politiek gaat mee in die interpretatie. Een meerderheid in de Tweede Kamer heeft dus uitgesproken dat de tekst een oproep is tot geweld. Partijen vinden dat de uitspraak de vernietiging van Israël propageert. "Wat je hier ziet is dat de Nederlandse politiek volledig het frame van Israël overneemt", zegt Dweik. "Dat komt overeen met de positie die Nederland nu kiest."

Update 15:37 - Verscheidene Nederlandse studieverenigingen op meerdere Nederlandse universiteiten gaan volledig op het Hamas-orgel, met bewierokingen van die gemotoriseerde Hamas-paragliders en al.

