From the presidium to the onderzoek

Oh ja dit was ook nog vandaag. Er zit inmiddels zoveel modder op het voorzittershamertje van Vera Bergkamp dat ze zich automatisch heeft gekwalificeerd voor de derde ronde van Expeditie Robinson, en nog is het niet voorbij. Khadija Arib stapte eerder al naar de rechter vanwege het onderzoek naar haar gedrag, en nu eist ze van de Tweede Kamer dat die Bergkamp verbiedt door te gaan met de publicatie van dat onderzoek (gepland op Halloween) tot de rechtszaak voorbij is. "Het zou de Tweede Kamer passen om aan dit handelen een halt toe te roepen en te voorkomen dat een onrechtmatige rapportage over het onrechtmatige onderzoek wordt uitgebracht en gepubliceerd voordat de rechter een oordeel heeft geveld." Wel een beetje raar, want het probleem was volgens Arib nu juist de hele tijd dat ze niet mocht weten wat haar wordt verweten. Als het onderzoek openbaar wordt, dan weet ze dat wel, en als het onderzoek echt zo slecht is, dan wordt de verdediging een koud kunstje. Maar goed, het is niet dat wij Theo Maassen zijn ofzo, wij waren er verder ook niet bij, dus we pakken chips, nootjes, popcorn, bier en gaan lekker zitten op een stoel die niet is aangeschoven voor een Kamerambtenaar voor de volgende aflevering van de Battle of the Voorzitters.