Reces is geen vakantie dus op vrijdag 18 augustus stuurt Barbara Kathmann (PvdA) een bezorgde mail - medeondertekend door Pieter Omtzigt, Caroline van der Plas, Christine Teunissen (Dieren), Nicole Temmink (SP), Laura Bromet (GroenLinks) en Olaf Ephraim (namens zichzelf) - aan Vera Bergkamp waarin het gezelschap de Kamervoorzitter meedeelt dat het zich 'ernstig zorgen' maakt over het haperende onderzoek naar Khadija Arib. De Kamerleden zijn boos en vragen zich af waarom het zolang duurt en willen 'per ommegaande' helderheid: "Om twijfels over de onafhankelijkheid van het onderzoek te kunnen wegnemen is het van belang dat de relevante stukken over dit onderzoek bij de Kamer bekend worden." Lang verhaal kort: die stukken krijgt de Tweede Kamer dus niet. Plus: Arib is er ook wel klaar mee en stapt naar de rechter.

Bergkamp schrijft deze week aan de Kamer dat ze de daar naar de gevraagde documenten kunnen fluiten. Het onderzoek maar ook de opdracht zelf (de 'gedelegeerd opdrachtgevers' zijn een trio professoren) heeft ze op verzoek van de Tweede Kamer uitbesteed en om de onafhankelijkheid van een en ander te bewaren kan ze zich daar niet mee bemoeien. Over het onderzoek zelf schrijft ze dat het zich 'in een vergevorderd stadium bevindt en richting afronding zou kunnen gaan'. Maar er is vertraging omdat Arib nu wil dat het onderzoek naar haar stopt, dat de informatie die tot dusver over haar is verzameld wordt vernietigd en ze wil een schadevergoeding. Ook houdt ze Bergkamp en het presidium, die gedelegeerd opdrachtgevers en het onderzoeksbureau aansprakelijk. De oud-Kamervoorzitter heeft eerder deze maand Knoops & Knoops in stelling gebracht en nu die niet alle informatie krijgen die ze willen, moet het maar helemaal zijn afgelopen met het onderzoek. Het juridisch duo in een reactie: "Je kunt niet even naar een kantoor gaan en daar honderden pagina’s inzien en uit je hoofd leren. Je mag geen kopieën maken en je moet je telefoon inleveren. Wij vinden: Je moet die documenten kunnen meenemen om zelf wederonderzoek te kunnen laten uitvoeren. Kortom, Arib is al een jaar onderwerp van een geheim onderzoek. Dat is in strijd met alle rechtswaarborgen die wij in onze rechtsstaat kennen." De procedure is volgens de twee half juni al opgestart. Het is volgende maand een jaar geleden dat de hele affaire begon. Bergkamp (of haar opvolger als het nog langer duurt) zal straks niet alleen aan de Kamer maar dus ook aan de rechter verantwoording moeten afleggen.