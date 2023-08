@Grachus | 24-08-23

Overzicht: de vijf (+1) falende VVD’ers van de Teevendeal:

Anouchka van Miltenburg

De VVD-Kamervoorzitter annex brokkenpiloot. Gaf al meerdere malen haar brevet van onvermogen af en gaat daar rustig mee door. Belangrijkste wapenfeit in dit dossier is het door de shredder halen van een anonieme brief waarin de details van de Teevendeal werden opgesomd. Ruim een jaar geleden werd zij door een klokkenluider binnen het Openbaar Ministerie geïnformeerd over de details van de deal met Cees H. In een anonieme brief, die de commissie-Oosting in handen kreeg, maar niet van Van Miltenburg. Want die noemde het een storm in een glas water en versnipperde hem. Onduidelijk blijft of Van Miltenburg de brief daadwerkelijk gelezen heeft voordat die werd vernietigd, volgens Oosting bestaan daar verschillende verhalen over. Zelf beweert Van Miltenburg van niet. Aan de idioterie om dergelijke signalen in de versnipperaar/doofpot te stoppen doet het niks afGrachus | 24-08-23 | 15:20: