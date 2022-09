Heeft Thierry de verkeerde speech gekregen of zo?

Even kijken,

Het ging over energie en Nederlanders die in de winter geen verwarming hebben.

Of geen geld voor eten zelfs. Of medicatie.

Wilders heeft daar een aardige riedel voorbeelden van gegeven.

Dat is Nederland in het echt.

Niet de lachende NiksAanDeHand VVD-droombril, maar met de oude VPRO-bril zeg maar; menselijke ellende inclusief lelijke rafeltjes en rottigheid die we in ons land hebben.

Maar Baudet komt met allemaal verhalen over deepstate en marxistische spionnen en dat Poetin een echte vent is en als je voor LHBTQI bent ben je geen echte vent. Of zoiets.

Dat is toch een heel ander onderwerp.

Dit gaat nog laat worden.

We kwamen eigenlijk voor Omtzigt.