9 oktober, de babylijkjes waren nog niet begraven

De omvang van de barbaarse slachting was nog niet duidelijk (nou ja, wel voor wie de liveblogs op GeenStijl las) of bij NRC waren ze er al als de kippen bij om te klagen over al die desinformatie op sociale media, en dan natuurlijk vooral op dat verschrikkelijke X. En later volgden heel veel media (incomplete opsomming daar, Het Parool zelfs VANDAAG nog). Allemaal media die zichzelf op de borst kloppen omdat ze zelf niet zomaar allerlei heftig nieuws de ether in slingeren, en die verschrikkelijke sociale media wel. Bij de Volkskrant gingen ze zelfs de schedels van babylijkjes meten om maar vooral te laten zien hoe kritisch de blik was.

En toen werd het dinsdag en opeens kregen we een pushbericht van de NOS over een luchtaanval die geen luchtaanval was, een duidelijke beschuldiging van RTL Nieuws, NRC dat al wist wie het gedaan had (nu met community notes), de Volkskrant die al wist hoeveel doden er waren, Joop.nl being Joop.nl, BNNVARA live op NPO1 met door de NOS gesanctioneerde desinformatie en verder ook de hele reutemeteut (niet op gelet verder, het AD zal wel druk zijn geweest met hoe je voorrang moet geven op een rotonde ofzo).

Dus wij vanochtend krantje openslaan, een beetje op zoek naar reflectie. We hadden gisteren natuurlijk wel HJ Melissen bij Op1 (maar die hadden we al gehad), we kregen een stamelende Giselle van Cann bij NPO Radio 1, die nog even gezegd wilde hebben dat Hamas 'credible' (ze werkt toch niet bij de BBC?, red.) is, en dat was het wel. Nergens een oproep van de NPO om omroepen van zender te halen, nergens een column van Eus om paal en perk te stellen aan traditionele media met hun traditionele insteek en hun traditionele luiheid.

Ondertussen heeft het waanidee dat Israël 500 mensen heeft gedood die naar een ziekenhuis waren gevlucht reële gevolgen (is wel zo reisleidster Carolien Roelandts). Vooral in al die kruitvaten in het Midden-Oosten, maar ook in Europa. Wij gaan heus niet zeggen dat al die mensen die gisteren in Den Haag rondliepen de hele dag de NOS en NPO1 volgen (dat is weer een heel ander probleem), maar het idee 'Israël heeft iets heel ergs gedaan' sijpelde ook in Nederland in alle lagen van de samenleving door. Niet geremd, maar juist aangewakkerd door een beroepsgroep die op zoek zou moeten zijn naar de waarheid. Wij zouden toch denken dat de slijpstenen voor de geest van goed volk die misschien wel de beste krant van Nederland zijn daar een flink artikel aan zouden kunnen wijden, met wat duiding van emeritus professor Henri Beunders of zo. Maar waarschijnlijk moeten we nog even geduld hebben.

En als die artikelen er dan komen, misschien is er dan nog een klein hoekje vrij voor een gewetenskwestie: hebben de fouten van afgelopen dinsdag niet ietsie pietsie te maken met een zekere neiging om te denken dat 'de Joden' overal achter zitten? Het is maar een vraag hoor. Wij willen kritiek op Israël echt niet gelijkstellen aan antisemitisme. Dat doen de antisemieten namelijk zelf al (leuke follow-up voor journalistieke redacties: wij zijn toch die mensen die Joden pesten en door wie worden ze opgehitst?).

NRC

Het Parool, vandaag

Ook Het Parool

Enfin, wat die tv-dominee zegt