Henri Beunders is emeritus hoogleraar Ontwikkelingen in de Publieke Opinie en als u dan niet aan Ajold Ongering moet denken dan hebt u Onder Professoren nog nooit gelezen. Maar goed, die Henri Beunders dus, die ongeveer net zoveel van het internet snapt als een hitsige ezel van imaginaire getallen, die hebben ze bij NU.nl even gebeld om uit te leggen hoe het zit met nepnieuws enzo (PS HOU GEWOON OP DAARMEE MEDIA GA NIEUWS VERSLAAN ER IS GENOEG DEZE DAGEN). Komt het citaat: ""Wees altijd kritisch. Dat wil zeggen: veronderstel ook het omgekeerde. Dan kun je beter afwegen of iets waar kan zijn of niet." Heb je tijd om je er verder in te verdiepen, dan raadt Beunders factchecksites als Snopes, The Onion of The Daily Mash aan."

The Onion en The Daily Mash. Houd op met ons hoor. Wij zijn altijd kritisch maar als ze al op NU.nl satire gaan bedrijven dan is het voor ons ook niet meer bij te houden.

INSTANT UPDATE: NU.nl heeft de tekst stilletjes aangepast, gelukkig hebben we de screenshots nog.

Nieuwe versie

Doe maar gewoon een luier om en niet meer opnemen als de media bellen, opa

Bonuspica: Henri Beunders RT't draadje van TOTALE GEK

Lekker draadje professor Henri

Maar hee, morgen weer lekker lange stukkies over nepnieuws in EW tijpen hoor!