Handig hè, Twitter

Nu even niet EU. De EU snapt geen reedt van desinformatie en gebruikt al jaren (wij kunnen het weten want ze wilden ons pakken, was echt vervelend en kostte echt geld) de "strijd tegen desinformatie" om de vrijheid van meningsuiting aan banden te leggen. Nou is er best wat desinformatie op de sociale media te vinden, maar dat de focus nu ligt op Twitter (het heet geen X) in plaats van op Whatsapp, Telegram, Snapchat en al die andere hellholes waar iedereen elkaar de grootst mogelijke onzin toestuurt zonder dat factcheckers van de Volkskrant erbij staan om boven babylijkjes te gaan vingerwapperen, doet het slechtste vermoeden over dit "onderzoek" van de EU.

Het fijne van Twitter is juist dat, ondanks al het (volstrekt voorspelbare) gekut van Elon Musk om de gebruikservaring van 1 account te verbeteren en die van alle 399.999.999 andere te verneuken, alles in de openbaarheid gebeurt. Er is te zien wie wat wanneer post, wat je kan helpen om de betrouwbaarheid van een bericht in te schatten. Dat gaat weleens fout, maar we hebben nieuws voor u: voordat social media bestonden ging dat ook fout en dan duurde het veel langer voor de fout hersteld was. De dode bomen die klagen over een eXpLoSiE vAn NePnIeUwS komen dan ook niet verder dan het voorbeeld van baby's in kooien, zondagmiddag op ons Liveblog V al gesignaleerd en direct naar het rijk der fabelen verwezen.

Het belangrijkste wat je nodig hebt om nepnieuws van echt nieuws te onderscheiden zijn algemene ontwikkeling, gezond verstand en het besef dat je er ook weleens naast kunt zitten en dat je daarom netjes moet documenteren waar je je berichten op baseert. Dat lukt bepaalde media (wij bedoelen onszelf) de afgelopen week vrij aardig, en als u ons niet gelooft moet u het maar aan Marcel van Roosmalen van de NPO vragen. Onze liveblogs (leest u vooral hierrr verder) worden gevuld met informatie die voor een groot deel van Twitter afkomstig is en als het gevolg van deze maatregelen is dat Twitter kapot wordt gesloopt dan is de vrije nieuwsgaring daar niet mee geholpen, maar gedwarsboomd. Je hoeft maar een avondje talkshows te kijken om te snappen dat onzin heus niet alleen via sociale media verspreidt wordt. Dat de EU nu probeert die sociale media het zwijgen op te leggen, is echt een idioot signaal. Rot-EU, blijf met je rotpoten van die rot-Elon af.

Uw Staatsomroep: meer geïnteresseerd in nepnieuws dan in echt nieuws