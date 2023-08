Heel grappig want iemand (geen flauw idee wie dit is) schrijft in de Volkskrant een column over dat 'voorheen Twitter'-gebruik en wat doet de Volkskrant zélf de hele fucking tijd? "X, voorheen Twitter." Ja hoor Raiders of the Lost Twix, nu wéten we het wel met je X voorheen Twitter. NOS doet het ook nog de hele tijd maar daar is de gemiddelde leeftijd dan ook 67. Zelfs die vroegboomende slowpokes van Villamedia blijven maar bezig. X voorheen Twitter X voorheen Twitter X voorheen Twitter. Makkers het is echt genoeg geweest. Noem het lekker X of Twitter maar rot eens op met 'X voorheen Twitter' want dat slaat helemaal nergens meer op. Omdat Volkskrant-lezers kennelijk compleet achterlijk zijn, na de klik tig herhalingen uit de Volkskrant, met speciale aandacht voor: "HET PLATFORM DAT VOORHEEN TWITTER HEETTE X."

Voorheen Twitter

Voorheen Twitter

Voorheen Twitter

Voorheen Twitter

Voorheen Twitter

Voorheen Twitter

Voorheen Twitter

Voorheen Twitter

Voorheen Twitter

Voorheen Twitter

Voorheen Twitter

HET PLATFORM DAT VOORHEEN TWITTER HEETTE X

Ja nee IRONIE!