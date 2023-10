Ondanks het feit dat betrokkenheid van Israël bij het ziekenhuis in Gaza-stad inmiddels is ontkracht, heeft Denk de video van Van Baarle als vastgemaakte Tweet laten staan waarin Van Baarle letterlijk zegt:

"Gisteren zijn we natuurlijk allemaal geschokt door de verschrikkelijke aanval van Israël op het ziekenhuis in Gaza, waardoor honderden mensen zijn vermoord".

Kijk,

Daarmee draag je dus bij aan het in stand houden van nep-nieuws, en daarmee houd je de druk op de ketel. En dat is uiterst gevaarlijk, wanneer je te doen hebt met een achterban die door een mix van (achterlijke) cultuur en geloof op ontploffen staat en bereid is dit tot uiting te brengen.

Zag u trouwens die logo van Denk met "Dit is Palestina", met dat kaartje met de Palestijnse vlag erin? Nu begrijpt u wat er wordt bedoeld met 'from the river to the sea'. Althans, zoals Denk het interpreteert. En dat van een 'Nederlandse' politieke partij in de Tweede Kamer én in B&W van zowel Rotterdam als Den Haag.

Er is veel gedoe met Syrische vluchtelingen in Turkije. In Turkije wil meer dan 80% van de Turken AF van de Syrische vluchtelingen. Hier te lande echter wil Denk (een partij die altijd rekening houdt met zijn Turkse achterban, en die hebben - neem ik aan - zo'n beetje allemaal tevens de Turkse nationaliteit) juist alle (moslim)vluchtelingen toelaten.

Waarom die opmerkelijke tegenstrijdigheden? Waarom wél in Nederland willen toelaten, maar niet in Turkije?

Wat ook de reden is, Van Baarle c.s. voelen zich klaarblijkelijk prima op hun gemak tussen al die geïmporteerde moslim demonstranten uit alle hoeken van de islamitische wereld die hun haat spuwen over alles wat met Israël te maken heeft; of het nu waar is of - zoals in het geval van het ziekenhuis - niet.