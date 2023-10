Op de Joop lezen we het volgende:

"En als ik heel eerlijk ben weet ik niet eens meer zeker of de staat Israël ‘nou eenmaal een onomstotelijk feit’ is, zoals mensen nu veel zeggen. De verbazing over het ontstaan van de staat Israël groeit en de verontwaardiging over wat de Arabieren al decennialang is aangedaan daarmee ook. "

Het ontkennen van Israel's legitimiteit gezien door de bril van het anti-kolnialisme, het anti-westerse en het anti-blanke activisme. Hoewel de staat Israel op een wat curieuze manier tot stand kwam, als gevolg van vele ontwikkelingen maar inderdaad ook een koloniaal erfdeel van vooral de Britten, die als overwinnaars van WO1 nogal in hun maag zaten met hun mandaatgebied zoals dat werd genoemd, maar uiteindelijk de taart met een liniaal verdeelden tussen Jordanie, Syrie, Libanon en "Palestina" middels een verdelingsplan waarbij dat laatste deel lastig was. Dat gedeelte is dus al 80 jaar onderwerp van oorlogen, controverse en eindeloze discussies, terwijl die andere staten, evengoed getekend door een koloniaal bewind nooit ter discussie hebben gestaan. Wees dan eerlijk en stel daar dezelfde vraagtekens bij. Maar nee dat gebeurt niet.

Ook de verovering en het weer kwijt raken van de Golan, de Westover en Gaza door die andere landen in aanvalsoorlogen met als doel de vernietiging van Israel geven nooit aanleiding tot discussie, noch de weigering van die landen ook maar iets willen bijdragen aan een oplossing. Nooit staat dat ter discussie. Het enige dat ik hieruit kan concluderen is dat men als activisten uitsluitend druk maakt over Israel omdat de inwoners vooral blanke emigranten zijn en het totaal niet te doen is om de slachtoffers van alle oorlogen in die regio, waarbij onderlinge twisten in de Arabische landen tussen Sjiiten en Soennieten, tussen Moslimbroeders en anderen, tussen Hasjemieten en de PLO, tussen Alevieten en whatever de fuk nog meer ruziemakers volledig genegeerd worden. Het gaat deze activisten dus om zichzelf en hun schuldgevoel over een koloniaal verleden. Niet over slachtoffers of rechtvaardigheid.

Israel moet kapot omdat het blanken en Joden zijn die er wonen en deze activisten racisten zijn die niet dezelfde morele standaard opleggen aan anderen in die regio, maar een lagere omdat zij diep van binnen wel beseffen dat zij van de moslim-dictaturen niet dezelfde instelling kunnen verwachten qua menselijkheid, moraal en omgang met minderheden, laat staan Joden en Christenen.