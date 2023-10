IDF-dronebeelden: "geen bomkrater van ons kaliber op getroffen parkeerterrein"

Tussenstand: de IDF blijft claimen dat het een misfire van een uit Gaza gelanceerde raket van Islamic Jihad was. Die claim werd gisteravond door alle Israelische overheids- en militaire accounts in licht variërende vormen gedeeld, maar het onderstaande CNN-interview met IDF-woordvoerder Jonathan Conricus is de meest recente en uitgebreide. Islamic Jihad verwerpt de beschuldiging categorisch: "The Zionist enemy is trying hard to evade its responsibility for the brutal massacre he committed by bombing the Baptist Arab National Hospital in Gaza through his usual fabrication of lies, and through pointing the finger of blame at the Islamic Jihad movement in Palestine. We therefore affirm the accusations put forward by the enemy are false and baseless."

Op de onderstaande beelden uit Al Jazeera's livestream menen OSINT-analysten een raket-defect te zien: "A good point has been made that this looks more like a rocket motor failure than interception. Looking closer at the video I agree. A plum can be seen coming off the rocket a second before the aerial explosion. This could explain the fact that we see two blasts on the ground." Het is aannemelijk, maar nog geenszins sluitend bewezen dat deze vermeende 'rocket motor failure' voorafging aan het landen van diezelfde raket op het ziekenhuis.

In de zojuist door de IDF gepubliceerde bovenstaande dronebeelden is volgens de IDF te zien dat de brand die op veel video's te zien is 1) niet het ziekenhuis zelf maar het parkeerterrein betreft, dat 2) het parkeerterrein geraakt is door een projectiel dat deze brand veroorzaakte en er 3) geen inslagkraters te zien zijn die ook maar in de verste verte lijken op wat IAF's JDAMs achterlaten - zie screenshot onderstaand.

Nou, sec geloven we dat eigenlijk wel. Maar vielen er volgens de IDF dan 300 tot 500 doden door een Islamic Jihad-projectiel op het parkeerterrein met 26 geparkeerde auto's van een ziekenhuis met slechts 80 bedden - dat uiteraard, begrijpelijkerwijs wel door honderden als schuilplaats en safe haven gebruikt werd? Waarschijnlijk is dit inderdaad het geval. Een OSINT-makker: "By reviewing graphic images provided by Palestinian channels (which I won't share here) and the OSINT conducted, we can confidently say that the projectile landed in the courtyard of the hospital - where potentially hundreds of refugees had accumulated; resulting in pure carnage."

Het voelt onwaarschijnlijk dat Hamas, laat staan Islamic Jihad over een projectiel beschikt dat met louter de eigen explosieve lading een explosie kan veroorzaken die tussen de 300 en 500 mensen doodt. Maar er wordt op gewezen dat Hamas' langste afstandraket de R160 wel degelijk over een explosieve lading van 150 kilo beschikt. En ja, als zoiets afgaat op een open terrein met 300 tot 500 mensen, wellicht dat dit dan inderdaad het resultaat kan zijn. Ook blijft het mogelijk dat er direct na de inslag secundaire explosies plaatsvonden, mogelijk door geraakte wapen- of brandstofopslag, maar dit zo snel gebeurde dat het op de enige bestaande video 1 explosie lijkt. Ook blijft het gezien de zeer ruime marge van "300 tot 500 doden" verstandig in het achterhoofd te houden dat het werkelijke dodental misschien veel lager ligt.

Maar dan, voor de volledigheid en ter laatste overweging. Ondanks dat er op IDF-dronebeelden geen IDF-waardige bomkrater te zien is; op die ene inslagvideo *klinkt* het vallende projectiel wel degelijk als een JDAM en niet als een raket van kleiner kaliber. Hier hoe een JDAM vanaf de grond in Afghanistan klinkt. Hier het geluid van de inslag op het ziekenhuis. En hier de twee na elkaar afgespeeld.

Ondertussen is Biden nog altijd airborne in Air Force 1 en onderweg naar Ben Gurion Airport.



Update 08:12 - Hier een verse ochtendfoto van het betreffende parkeerterrein. Sowieso lijkt er meer brandschade dan zware inslag-schade. Er is inderdaad geen IAF JDAM-krater te zien en alle gebouwen rond de brandzone lijken veel minder beschadigd dan een explosie die 300 tot 500 mensen doodt zou doen vermoeden. Maar goed, een defacto 'brandbom'-achtige explosie kan nog steeds een onvoorstelbaar dodental tot gevolgd hebben natuurlijk.

Werden hier "300 tot 500 mensen" gedood?

Still uit dronevideo: geen IAF-inslagkraters op brandend parkeerterrein

Het getroffen parkeerterrein en het (overwegend intacte?) ziekenhuis

IDF-woordvoerder Jonathan Conricus op CNN

Livestream Al Jazeera, geript door GeenStijl. Failure op 00.10, impact op 00.18

Video van de vermoedelijke inslag

Andere hoek

Hier de video van de meest macabere persco ooit