Aan het woord bij WNL: journalist en oorlogsverslaggever Hans Jaap Melissen. Als geen ander bekend met de term fog of war. En wat was het gisterenavond rond die explosie in het ziekenhuis toch frappant dat allerlei 'gerenommeerde' journalistieke instanties direct naar conclusies sprongen, zonder dat er ook maar IETS bekend was. Niet alleen was de toedracht onduidelijk (NRC heeft doodleuk nog steeds staan: "Bij een Israëlische luchtaanval op..."), ook het resultaat en de nasleep was volkomen onduidelijk. Melissen daarover: "Wat ik een beetje verontrustend vind, is hoe de journalistiek met dit soort zaken omgaat. Ik heb net het NOS Journaal gezien. Daar wordt gezegd: '500 doden en mogelijk nog honderden mensen onder het puin'. Nou, dat weten we eigenlijk helemaal niet. Die 500 doden dat is vrij gauw in het begin geroepen. Dat getal is meteen overgenomen door heel veel mensen terwijl ook andere mensen een voorzichter dodental aanhielden. En honderden mensen onder het puin is een beetje bijzonder als je bedenkt dat die raket inkwam op het binnenterrein van het ziekenhuis. (...) Dus ik pleit hierbij voor enorme voorzichtigheid in de journalistiek." Amen, enzovoorts, trek zelf maar uw CONCLUSIES. Wij noemen het hier in ieder geval: houtje touwtje-journalistiek! Met 843 fte.

