Witte Chinees Arno Vermeulen STOPT als commentator van de NOS. Hij is niet dood en hij heeft (waarschijnlijk) niet eens met de handjes aan de vrouwtjes of stagiaires gezeten. Heel knap en uitzonderlijk voor iemand van NOS Studio Neukpaleis. Arno gaat talent opleiden, een van de conclusies in het (door de NOS aangepaste) rapport over onder meer de NOS. Arno Vermeulen bedankt voor alles wat je voor ons hebt gedaan, we zullen je commentaar bij wedstrijden als Sparta - PEC Zwolle en RKC Waalwijk - Go Ahead Eagles nooit vergeten.