Het zijn niet de weken van de familie Barend en zondag bleek bij De Perstribune dat ook de dochter van pater familias Frits hoog in de emotie zit. In het radioprogramma werd gevraagd naar de praktijken bij Studio Sport, waarop Barbara Barend meteen dichtklapte. "Zullen we het daar niet over hebben? Ik heb een vreselijke tijd gehad bij Studio Sport. Ik heb er nog nooit over gesproken en ik ben er ook nog niet aan toe om over te praten." Waar ze wél over wilde praten: "Ik ben door Kees Jansma, Tom Egbers, Mart Smeets en ook Kees Jongkind enorm gesteund." Daarbij dus ook namen van beklaagden en figuren die in de geruchtenmolen draaien: op deze manier blijft die beerput rond de smerige praktijken van die gore NOS maar stinken. Als de rapporten over de werksfeer bij de NOS worden gedaan door of beïnvloed door de NOS, en de magere figuren die schoon schip moeten maken helemaal niks kunnen, en niemand bereid is (of eraan toe is, of durft) te praten: dan verandert er natuurlijk niks.