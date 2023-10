Ja dit is toch schitterend. Er is ophef over vlaggen en dan moeten ze er tegenwoordig ook iets mee bij de NOS. Vroeger werd dan gewoon drie dagen lang door allerlei kettingrokers en alcoholisten op hoge toon vergaderd en verscheen een week later Job Friszo briesend met een partijprogramma van Hans Janmaat in beeld, maar tegenwoordig verschijnt er direct een artikel op het internet. En in een artikel op het internet moeten ook experts aan het woord komen. Expert van dienst: Mounir Samuel, schreef ooit een geleerde dissertatie over vlaggen was ooit op tv om de Arabische Lente te vieren, is al sinds 2017 danig de weg kwijt, roept tegenwoordig dat woorden kwetsend zijn (weet u wat ook kwetsend is?, red.) en staat echt helemaal achter in de rij experts die je moet bellen als je een geïnformeerde mening over vlaggen ophangen wilt hebben. Mounir Samuel noemt, op de website van onze onafhankelijke nieuwsvoorziener de NOS, het ophangen (!) van de Israëlische vlag een gemiste (!) kans (!). Een gemiste kans. Vooral een gemiste kans voor Mounir Samuel om eens even zijn geprivilegieerde bek te houden maar ja.

Gemiste kans

Ophef in je broekje