"Taal is een reflectie van de tijd. We leven echter niet alleen in een veranderde tijd, maar ook in een veranderend tijdperk."

Dat klopt. Maar de kwestie is uiteraard hoe die verandering gedacht wordt.

Wokies redeneren dat taal nou eenmaal verandert, dus dat die dan ook op actieve, ja activistische wijze veranderd mag worden. Zoals KOZP ook vindt dat tradities nou eenmaal veranderen, dus ook door activisten veranderd mogen worden.

Het staat iedereen vrij, lijkt mij, om iets te vinden over taal en actief te proberen die taal naar eigen inzicht te beïnvloeden. Maar daar moet het dan wel bij blijven. Zo gauw het drammerig wordt en dwingend, zo gauw er geëist wordt dat de taal anders moet dan-ie is wordt een en ander irritant en uiteindelijk onacceptabel.

Zo'n boekje, ach, het is Woke geneuzel, hangt zo te zien van de Woke cliché's aan elkaar, leuk voor wannabee-Wokies die op zoek zijn naar waarheden en voor lieden die zichzelf geslachtofferd voelen en bevestiging zoeken, en zo lang het in die bubbles rondgaat en geprezen wordt, who cares.

Maar de taal is wat de taal is, van ons allemaal, door en voor ons allemaal, en het is niemand's morele recht, lijkt mij, om er eenzijdig aan te gaan trekken en duwen. Morgen is de taal weer anders dan vandaag, en overmorgen weer nieuwer dan morgen. En over een tijd is er al die Woke-shit ook weer uitgewaaid en gebruiken we weer andere woorden dan genderidentiteit, dekolonisatie, racisme of inclusie om aan te geven wat we zo verdomd belangrijk vinden.

Ik kan me nog goed herinneren hoe Monique Samuel op de ronde tafel in de studio stond te dansen. Zij was oprecht blij, want de Arabische lente was aangebroken. Er is veel veranderd sinds die tijd, niet enkel in de taal. Die Arabische lente bleek van extreem korte duur, en een blije Monique is er ook niet meer, die heeft plaatsgemaakt voor een wrokkige Mounir die met een "blauwdruk voor een nieuwe taal" zich therapeut waant.

Tijd voor een dekolonisatie, als je het mij vraagt, tijd om zich te bevrijden uit de ketenen die zijn aangebracht door de kolonisten van Woke, degenen die er een behagen in scheppen om de taal te vergiftigen en daarmee een nieuwe priesterkaste doen ontstaan, een kaste met een strenge moraal, een kaste waartoe Mounir nu ook behoort.

Die kaste zal snel overgaan tot pogingen om de veranderde taal te fixeren, om verdere verandering tegen te gaan. Als die verdedigende tactieken zichtbaar worden weten we dat de dekolonisatie, zoals voorgestaan door Woke, ten einde is en de revolutie tot stilstand is gekomen.

En de taal? Die zal dan toch gewoon blijven veranderen, want de taal is van iedereen.