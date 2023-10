Een Israëlische vlag ophangen om steun te betuigen lijkt me niet echt handig. Los van de vraag wie goed is of fout, een ding staat buiten kijf, er is een bloedbad gaande, een orgie van geweld die niets te maken meer heeft met enige terughoudendheid of beschaving.

Hoe kun je nog een partij kiezen in deze menselijke tragedie.

Het enige dat me steekt is dat demonstraties met palli vlaggen niet direct ontbonden worden, want dat is net zo polariserend als de Israelische vlag.

En willen we echt ook hier kiften, in die val trappen die de barbarij daar heeft veroorzaakt een wedstrijdje ver plassen over wie moreel aan de goede kant staat?

Zoals het er nu naar uitziet heeft degene die zijn vijand het meeste vernederd - bij voorkeur vernietigt - het gelijk aan zijn zijde. Sorry, tot dat niveau moet je weigeren af te dalen. Of je hijst beide vlaggen naast elkaar (ook symbolisch) of geen van beide en je staat ook geen pro- of tegen demonstraties toe.

De vlaggendiscussie is een splijtzwam.